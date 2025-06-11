Российские туристы на Бали пожаловались, что их обманывают и калечат

В центральном госпитале Sanglah на острове Бали российские туристы сталкиваются с серьезными проблемами, приводящими к ухудшению здоровья. За последний год зафиксировано около десяти подобных случаев. Причины включают антисанитарные условия, недостаток современного оборудования, невысокую квалификацию медицинского персонала и значительное увеличение цен на услуги — до 200%, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации, полученной от пострадавших, добиться проведения необходимых анализов и ультразвукового исследования от врачей было непросто. Отсутствие медсестер на рабочих местах, а также работающие врачи, часто являющиеся неопытными выпускниками медицинских вузов, усугубляют ситуацию.

Отсутствие фиксированного прайс-листа приводит к выставлению счетов с 200-процентной надбавкой. Это обусловлено правительственным постановлением, позволяющим завышать стоимость медицинских услуг для иностранцев.

В результате, обычный перелом может обойтись в $12 тыс., а операция — в $40-50 тыс. После лечения состояние пациентов часто ухудшается, требуя дальнейшего лечения в России.

Так, 16-летний Ярослав, пострадавший в ДТП, попал в госпиталь в тяжелом состоянии, где ему отказали в проведении КТ и УЗИ. Около шести часов он оставался без необходимой помощи. После десятичасовой операции стоимостью $50 тыс. состояние мальчика ухудшилось.

Потребовалось вмешательство МИД и посольства РФ для его эвакуации в Россию, где была проведена повторная операция, в ходе которой обнаружили остатки хирургического материала.

Виктор, упавший с высоты 25 м, был госпитализирован с повреждением легкого и переломом позвоночника. Вместо обезболивающих препаратов ему три недели давали снотворное.

Операцию на легком провели, но от операции на позвоночнике отказались из-за высокой стоимости ($40 тыс.), решив провести ее в России. По возвращении в Россию у него развились осложнения, приведшие к инвалидности.

В других случаях пациенту Александру при удалении аппендицита удалили и часть кишечника «на всякий случай». Он был эвакуирован в Россию в критическом состоянии. Анастасии была проведена операция, после которой она чуть не потеряла ногу. Исправлять ситуацию пришлось уже на родине.

Ранее сообщалось, что прохор Шаляпин опубликовал видео с больничной койки.