Прохор Шаляпин опубликовал видео с больничной койки

Прохор Шаляпин удивил своих поклонников новым видео, на котором он весь в бинтах и находится в больничной палате. Видео шоумен опубликовал в своем телеграм-канале.

Фактически, шоумен намекнул на то, что ему была проведена пластическая операция: он рассказал, что все же решился на «чудесную процедуру» и провел ее у лучшего пластического хирурга страны. Также на видео врач заверил певца, что тот будет выглядеть лет на 10 моложе своего возраста.

Пока одни поклонники Шаляпина стали гадать, какую операцию тот провел, другие и вовсе обратили внимание на «театральный образ», предположив, что ролик может носить рекламный характер и все синяки и бинты – профессиональный грим.

Напомним, ранее психолог рассказал о секрете популярности у любимца женщин постарше и роскошного отдыха на Бали.