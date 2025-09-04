Российские врачи провели уникальную операцию по удалению двух раковых опухолей

В Чувашии онкологи провели уникальную операцию 76-летнему пациенту, одновременно удалив две злокачественные опухоли — в прямой кишке и почке, сообщило издание «Знамя труда Чувашия».

Отмечается, что сложное сочетанное вмешательство позволило мужчине избежать двух отдельных операций и длительного периода восстановления.

Как рассказали врачи, пенсионер обратился к врачам с жалобами на слабость, потерю веса и кровь в стуле. Комплексное обследование выявило сразу два независимых онкологических заболевания. Специалисты Республиканского онкодиспансера приняли решение провести сложное хирургическое вмешательство за одну операцию.

Операцию выполняла команда из пяти специалистов, которые провели малотравматичное удаление пораженной части прямой кишки и полное удаление больной почки. Использование современного видеоэндоскопического комплекса с передовой системой визуализации позволило хирургам выполнить вмешательство с максимальной точностью.

Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно. Он выразил благодарность медицинскому персоналу. После выписки пенсионер продолжит лечение в отделении лекарственной терапии.

По данным издания, всего за год в отделении торако-абдоминальной онкологии лечение прошли около 900 пациентов с опухолями различных органов.

В этом же медицинском учреждении ранее была успешно проведена уникальная операция пациентке с двумя опухолями головного мозга, расположенными в разных полушариях, а также выполнено сложное хирургическое вмешательство по удалению рака левого верхнедолевого бронха с сохранением легкого.

Ранее сообщалось, что российские хирурги провели сложнейшую операцию бойцу спецоперации, подорвавшемуся на мине.