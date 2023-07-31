«Период безмятежности подошел к концу»: выяснилось, чем грозит человечеству новая пандемия чумы

Немецкие ученые предупредили о риске распространения смертоносной чумы, сообщает журнал Phys. Они утверждают, что бактерия Y.Pestis, которая стала причиной эпидемий чумы в прошлом, стремительно эволюционирует и даже обзавелась новым геном.

Вирусолог и эксперт по биотехнологиям Сергей Вострухов считает, что бактерия действительно опасна. Он отметил, что когда-то побежденные болезни возвращаются по многим причинам.

«Период относительной безмятежности подошел к концу. Иммунная прослойка населения истощается, а вирусы мутируют. Частично это связано с антибиотиками — из-за них возбудители инфекционных заболеваний становятся все более устойчивыми. Чтобы вылечить, например, туберкулез, требуется более долгое стационарное лечение», — рассказал Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист пояснил, что неблагоприятные факторы окружающей среды и стресс тоже влияют на способность организма сопротивляться вирусам и инфекциям. По его словам, люди стали чаще и дольше болеть, в том числе хроническими заболеваниями.

«Однако не стоит забывать, что именно Россия была и остается мировым лидером в борьбе с инфекциями. У нас есть колоссальный опыт диагностики, терапии и профилактики заболеваний. А наша система здравоохранения показала надлежащую эффективность в период пандемии COVID-19», — добавил эксперт.

Также Вострухов заявил, что мировому сообществу стоит доверить борьбу с опасными вирусами не коммерческим компаниям, а России. По его мнению, наша страна готова стать центром заботы о здоровье населения планеты.

Ранее мы сообщали о том, что возбудитель бубонной чумы был найден на границе с Россией.