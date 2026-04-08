Роженицы Кузбасса едут 110 км до роддома: местные власти назвали это нормой

Жители Тисульского округа Кемеровской области бьют тревогу из-за отсутствия на территории муниципалитета родильного отделения. Местный роддом был ликвидирован несколько лет назад, и теперь будущим матерям при малейших осложнениях приходится преодолевать более сотни километров до ближайшего медучреждения.

Один из подписчиков губернатора Ильи Середюка обратился к главе региона в социальных сетях с эмоциональным посланием. Он описал типичную ситуацию: чтобы доставить роженицу в Белогорск и вернуться обратно, карете скорой помощи потребуется как минимум четыре часа. При этом мужчина выразил опасение, что женщина может начать рожать прямо в машине, которую к тому же будет трясти на разбитых дорогах. После этого, по его словам, пациентку из Тисуля повезут в Тяжин, расположенный в сорока километрах.

Подписчик признался, что ему больно наблюдать за угасанием Тисульского округа, и настоятельно попросил губернатора вмешаться в ситуацию.

В областном министерстве здравоохранения отреагировали на обращение официальным комментарием. Причиной закрытия роддома назвали отсутствие в штате врача-неонатолога. Плановые роды у женщин без патологий принимают либо в Тяжинской районной больнице, что в 45 километрах от Тисуля, либо в Мариинской городской больнице, до которой ехать 80 километров.

Однако для экстренных случаев алгоритм иной. При преждевременных родах или осложненной беременности маршрут лежит именно в Белогорск, где базируется перинатальный центр областной клинической больницы имени Беляева. В ведомстве подчеркнули: в поселке организовано отделение скорой помощи с фельдшерской бригадой. Никаких обещаний относительно возможного возобновления работы роддома в Тисуле чиновники не дали. Вместо этого прозвучала статистика: за весь прошлый год в Тяжинской больнице провели всего 25 родов, причем роженицы прибывали не только из Тисульского, но и из Тяжинского и ряда других округов.

