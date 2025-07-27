С 1 сентября в школах появится медсестра-специалист

С 1 сентября в России изменят правила оказания медицинской помощи в школах. О нововведениях в интервью РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Так, с 1 сентября в российских школах будет работать медицинская сестра-специалист, она будет выполнять обязанности школьного педиатра.

Эту должность смогут занимать только медики с высшим медицинским образованием.

Кроме того, в школах обновится стандарт оснащения медицинского пункта для соответствия современным требованиям. Для детей с особенностями здоровья будут доступны медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья.

Дети, страдающие хроническими заболеваниями, получат право на лекарства и специализированные продукты питания под контролем школьного педиатра.

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