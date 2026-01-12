С 2026 года в поликлиниках могут начать прием врачи по здоровому долголетию

К российскому здравоохранению готовится пополнение — с весны 2026 года в поликлиниках может появиться новая должность — врач по здоровому долголетию. Министерству здравоохранения РФ поручено официально включить ее в перечень медицинских специальностей до 1 апреля будущего года. Дата, которая сама наводит на размышления. Об этом сообщают Argumenti.ru.

На первый взгляд, идея выглядит прогрессивной: ведь профилактика — основа медицины. Однако ее реализация вызывает немало вопросов в условиях, когда система здравоохранения сталкивается с фундаментальными проблемами. На фоне острого дефицита узких специалистов, от терапевтов до онкологов, и бесконечных очередей в поликлиниках, появление врача, чья роль видится скорее консультационно-мотивационной, воспринимается многими как странный приоритет. Создается впечатление, что вместо решения кадрового кризиса через повышение зарплат, улучшение условий труда и увеличение числа выпускников медицинских вузов по критическим специальностям, выбран путь символических мер.

Функционал такого специалиста пока вызывает скепсис. Вероятно, его консультации сведутся к давно известным истинам о вреде сахара, пользе ходьбы и необходимости избегать стресса. Гораздо более серьезное последствие — риск, что эта инициатива станет способом переложить ответственность за общественное здоровье с системы на самого пациента. Когда человек месяцами не может попасть к нужному врачу, его отправка на беседу о здоровом образе жизни может быть воспринята как обесценивание реальных проблем: мол, болеете — значит, недостаточно старались вести правильный образ жизни.

Итог этой затеи пока неочевиден. В идеале врач по долголетию мог бы стать важным звеном в системе профилактики, работая в связке с диетологами, реабилитологами и другими специалистами. Но в реальности сегодняшнего здравоохранения, испытывающего системный кризис, эта должность рискует остаться красивой вывеской, которая лишь маскирует более глубокие проблемы. Вместо философских бесед о долгой жизни пациентам по-прежнему остро не хватает реальной, доступной и своевременной медицинской помощи.

