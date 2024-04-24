С начала этого года санавиация Подмосковья совершила почти двести вылетов

Всего с начала года санавиация Подмосковья совершила 198 вылетов, эвакуировав при этом 192 человека, включая 126 детей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности больницы. Важно, что вертолёты могут вылетать даже в тёмное время суток, благодаря системе «Ночной старт».

В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном вертолеты санитарной авиации доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что новая поликлиника в Лобне начнет прием пациентов уже в первом квартале 2025 года.