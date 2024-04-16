С начала этого года уже 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

Уже семнадцать тысяч новорожденных прошли в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг с начала года. Напоминаем, что в прошлом году в регионе перечень проводимых новорожденным исследований в рамках скрининга был расширен до 36 патологий. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что в рамках проведенных исследований врачам удалось выявить у двадцати четырех детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение.

Подчеркнем, что данное обследование проводится в первые сутки после рождения малыша путем забора крови из пятки. И тогда при выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра имени Рошаля в подмосковном Красногорске.