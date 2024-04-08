С начала этого года уже более пяти тысяч женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи

В Подмосковье женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут самостоятельно записаться на исследование. Таким образом, только с начала этого года более пяти тысяч женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что новообразования молочной железы — одно из самых распространенных заболеваний у женщин. При этом рак груди эффективнее поддается лечению, если выявлен на ранней стадии.

Он также призвал всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. Так как из пяти тысяч обследованных женщин почти у пятисот были выявлены отклонения. Все они направлены на дополнительную диагностику и лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность оказания поддержки всем семьям, пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall.