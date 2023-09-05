С начала этого года в Подмосковье у 662 женщин обнаружили патологии молочных желез

С начала года у жительниц Подмосковья есть возможность самостоятельно записаться на маммографию, ей воспользовались более десяти тысяч женщин. У 662 из них по результатам диагностики были обнаружены отклонения, а в 35 случаях — выявлен рак груди. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что самостоятельно записаться на маммографию могут жительницы региона старше 40 лет, не проходившие данное исследование более 2 лет.

Записаться самостоятельно можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг, где необходимо выбрать вкладку «Рентгенология».

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что работников скорой помощи застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.