С начала года сотрудники паллиативной помощи в Подмосковье обработали свыше 3,5 тысячи звонков

В Московской области для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, и их родственников работает круглосуточная многоканальная «горячая линия». Только с начала этого года более трех с половиной тысяч звонков обработали работники колл-центра. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Примечательно, что в регионе также создан интернет-портал, где можно получить семь видов онлайн-услуг. Основные вопросы, с которыми обращаются жители региона на «горючую линию» по паллиативу, связаны с получением паллиативного статуса, оказанием амбулаторной и стационарной помощи, лекарственным обеспечением, а также выдачей медицинского оборудования на дом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой медпомощи, которую ввели в эксплуатацию в минувшие выходные в подмосковном Ногинске.