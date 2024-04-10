С начала года в Подмосковье родилось 100 здоровых детей от родителей с ВИЧ

Вот уже сто здоровых малышей родилось в Подмосковье с начала этого года от ВИЧ-инфицированных матерей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин подчеркнул, что на сегодняшний день если женщина выполняет все рекомендации специалистов и принимает терапию, то риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее одного процента.

На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты Центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до полутора лет до снятия диагноза. При этом все лечение проводится бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочих визитом Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске и проверил ход строительных работ.