«Садитесь у двери, а не в середине»: врач назвал самое опасное место в автобусе

Середина салона автобуса представляет наибольшую опасность для пассажиров в сезон простуд. Таким мнением в эфире программы «Жить здорово!» врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус.

Специалист объяснил, что именно в центральной части салона создаются наименее благоприятные условия с точки зрения вентиляции. Там отсутствует постоянное движение воздуха, что приводит к накоплению и более высокой концентрации вирусов и бактерий, которые выделяют пассажиры при дыхании, кашле или чихании.

В то же время у дверей, благодаря их постоянному открыванию и закрыванию, происходит активный воздухообмен, из-за чего концентрация патогенов снижается.

Продеус отметил, что для снижения риска заражения стоит выбирать места ближе к выходу. Кроме того, после любой поездки на общественном транспорте необходимо тщательно мыть руки с мылом, а также промывать нос изотоническим раствором, чтобы механически удалить возможные вирусы и бактерии со слизистой.

