Санавиация Подмосковья совершила свыше 420 вылетов с начала года

Санитарная авиация Подмосковья с начала текущего года совершила свыше 420 вылетов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Санавиация в регионе применяется для оказания экстренной медпомощи пострадавшим в дорожно-транспортных и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов. В составе авиамедицинских бригад работают опытные специалисты — фельдшеры скорой и анестезиологи-реаниматологи.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в Подмосковье вертолеты санитарной авиации вылетают и в темное время суток, все благодаря системе «Ночной старт».

«Вертолетам санавиации не важны пробки или расстояние до нужной больницы — эвакуация пациента проходит максимально быстро», — подчеркнул глава областного Минздрава.

Вертолеты санавиации доставляют пациентов в том числе в Химкинскую, Подольскую, Ногинскую и Красногорскую больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске.