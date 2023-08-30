«Счет шел на минуты»: молодого человека с ножевым ранением сердца спасли в Люберцах

Двадцативосьмилетнего мужчину доставили в Люберецкую больницу с ножевым ранением сердца. А состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Завотделением стационара №2 Владимир Мозжегоров сообщил, что бригада хирургов и реаниматологов действовала четко и быстро. Пациента оперативно подняли в операционную, где ему было экстренно выполнено оперативное вмешательство.

Хирурги вскрыли грудную клетку, после чего на сердечную мышцу наложили специальные нерассасывающиеся швы, которые со временем зарубцуются. После операции молодой человек продолжил лечение в реанимации. Хирурги следили за состоянием операционной раны, реаниматологи боролись с травматическим шоком.

К счастью, благодаря слаженной работе врачей, мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение по месту жительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в 2024 году в регионе окончательно распрощаются с аналоговым медицинским оборудованием.