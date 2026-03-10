Секрет чемпионки: не вес, а повторения — как построить тело мечты с бутылками воды
Обладательница самых красивых ягодиц России Дунаевская дала совет по тренировкам
Обладательница титула чемпионки мира по бодибилдингу Екатерина Дунаевская доказала, что для создания идеального тела вовсе не обязательно посещать дорогие спортзалы. Свою форму она построила самостоятельно, тренируясь дома. Вместо профессиональных гантелей и утяжелителей спортсменка использовала обычные подручные средства — например, бутылки с водой.
По словам Екатерины, главный секрет эффективных тренировок кроется не в весе снарядов, а в подходе к выполнению упражнений. Она советует делать акцент не на максимальные нагрузки, а на большое количество повторений. Чем их больше, тем заметнее и эффективнее результат, уверена чемпионка.
