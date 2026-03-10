Обладательница титула чемпионки мира по бодибилдингу Екатерина Дунаевская доказала, что для создания идеального тела вовсе не обязательно посещать дорогие спортзалы. Свою форму она построила самостоятельно, тренируясь дома. Вместо профессиональных гантелей и утяжелителей спортсменка использовала обычные подручные средства — например, бутылки с водой.

По словам Екатерины, главный секрет эффективных тренировок кроется не в весе снарядов, а в подходе к выполнению упражнений. Она советует делать акцент не на максимальные нагрузки, а на большое количество повторений. Чем их больше, тем заметнее и эффективнее результат, уверена чемпионка.

