Семь витков пуповины сняли с шеи новорожденной девочки в Наро-Фоминском перинатальном центре

В Наро-Фоминский перинатальный центр поступила женщина на 39-й неделе беременности с выявленным ранее многократным обвитием шеи ребенка пуповиной. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что данная патология опасна травмированием или удушьем плода в связи, с чем было принято решение о проведении операции кесарева сечения. Так, во время операции с шеи новорожденной девочки врачи сняли семь витков пуповины и три кольца с ручки двухметровой длины. Операцию провели успешно, на свет появилась девочка ростом 53 сантиметра и весом чуть более трех килограммов.

Примечательно, что глава семьи был приглашен на партнерское кесарево сечение, во время операции поддерживал свою супругу и первым взял на руки новорожденную. На данный момент мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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