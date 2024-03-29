Семьдесят пострадавших во время теракта в «Крокусе» продолжают лечение в больницах

Свыше 120 человек числятся пострадавшими в результате теракта в «Крокус Сити Холле», семьдесят из них продолжают лечение в больницах.

Список опубликовало министерство здравоохранения Московской области, он доступен на официальном сайте ведомства.

Также в ведомстве отметили, что свыше пятидесяти человек, получивших различные травмы во время теракта, уже выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность медикам, которые борются за жизнь пострадавших в «Крокус Сити Холле».