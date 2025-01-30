По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, финансовая зависимость от «безумного вакцинатора» Билла Гейтса обойдется Всемирной организации здравоохранения дорогой ценой. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что Вашингтон уже покинул ВОЗ, подобный вариант рассматривается и Италией, из-за чего организация снижает набор новых кадров.

По мнению сенатора, некомпетентность ВОЗ в период пандемии коронавирусной инфекции, финансовая зависимость от «безумного вакцинатора» Билла Гейтса и поддержка «смертоносных мРНК-вакцин фирм «Большой фармы» обойдутся ей дорогой ценой.

Ранее сообщалось, что ВОЗ разрешила россиянам в группе риска вакцинироваться от COVID-19.