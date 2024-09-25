Сенсорный сад для детей с болезнями нервной системы появился в Подмосковье

В Центре детской психоневрологии НИКИ детства заработал сенсорный сад для детей с заболеваниями нервной системы и психическими расстройствами, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В сенсорном саду размещены световые, цветовые и тактильные стимулы для активации органов чувств детей, например, «сухой дождь» в виде ярких лент, галька, кора лиственицы, травяной газон, грядка с ароматическими растениями, рассказала врач-невролог Лолита Пак.

«Все элементы сада можно трогать. Они помогают детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями лучше воспринимать и обрабатывать сенсорные сигналы, а также снижать тревожность», — объяснила специалист.

Тактильный сад также помогает тренировать память, внимание, моторику, координацию, навыки общения.

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