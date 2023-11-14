Сердце не подведет: назван неочевидный способ борьбы с последствиями диабета

Люди, столкнувшиеся с сахарным диабетом, зачастую страдают не только от самого недуга, но и от сопутствующих проблем. В совокупности это приносит массу серьезных неудобств, о чем красноречиво говорит даже существование Дня борьбы с сахарным диабетом, который отмечается ежегодно 14 ноября.

Врач-кардиолог Борис Квасников рассказал нам, как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете. Для этого, по его словам, можно внедрить в повседневную жизнь целый комплекс неочевидных изменений.

«Даже минимальная физическая активность улучшает состояние и способствует лучшему контролю заболевания и его осложнений, в том числе инфаркта и инсульта. Поставьте себе цель гулять на свежем воздухе минимум 10 минут в день, а также заниматься 75 минут в неделю физическими упражнениями высокой интенсивности или 150 минут – умеренной», — посоветовал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Снижение веса на 5% и более, добавил эксперт, значительно улучшит такие показатели, как гликированный гемоглобин и глюкоза крови, снизит уровень «плохого» холестерина и высокое артериальное давление. В ряде случаев врач может назначить препараты, способствующие снижению веса, однако самыми надежными инструментами остаются физическая нагрузка и диета.

«Предпочтение стоит отдавать диетам, в которых преобладают продукты растительного происхождения и минимизировано потребление продуктов животного происхождения, а также соблюдаются ограничения по количеству потребляемой соли. К такой можно отнести средиземноморскую диету», — отметил Квасников.

Снижение количества потребляемой соли на 2,5 граммов в день, подчеркнул кардиолог, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Людям с сахарным диабетом и сопутствующей артериальной гипертензией или имеющимся уже сердечно-сосудистым заболеванием рекомендуется ограничить соль до 5 граммов в день с учетом добавляемой при готовке или входящей в состав готовых продуктов.

Важно следить и за уровнем сахара в крови и вовремя реагировать на его скачки. Последние влияют на риск развития инфаркта миокарда, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых событий. В дополнение к этому крайне важно отказаться от вредных привычек. Например, риск смерти, в том числе от заболеваний сердца и сосудов, у бросивших курить на 20-30% ниже в сравнении с курящими, подытожил эксперт.

Ранее диетолог Королева заявила, что у людей с диабетом риск инсульта превышен в несколько раз.