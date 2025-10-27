Сеточка на лице: врач назвал главные причины и методы лечения

Генетическая предрасположенность, различные гормональные изменения в организме, включая беременность, менопаузу и прием оральных контрацептивов, а также длительное воздействие ультрафиолетового излучения влияют на появление сосудистых сеточек. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-дерматовенеролог Кирилл Новиков.

К значимым факторам развития сосудистых нарушений он отнес хронические кожные заболевания, в частности розацеа, и различные внешние воздействия: резкие перепады температур, употребление алкогольных напитков, острой пищи и психоэмоциональный стресс.

Новиков подчеркнул, что современная косметология предлагает несколько эффективных методов устранения сосудистых сеточек.

Лазерная терапия основана на принципе избирательного воздействия на гемоглобин, что приводит к коагуляции поврежденных сосудов, обеспечивает быстрый результат и требует непродолжительного восстановительного периода.

Фототерапия использует широкий спектр светового излучения, позволяя обрабатывать значительные участки кожного покрова, стимулирует естественную выработку коллагена и обычно проводится курсом из трех-пяти процедур.

Электрокоагуляция характеризуется точечным воздействием микротоков, демонстрирует высокую эффективность при устранении единичных и мелких сосудистых образований, отличается доступной стоимостью и быстротой выполнения.

Каждый из методов имеет специфические противопоказания, уточнил эксперт. Лазерная терапия не применяется во время беременности, при приеме фотосенсибилизирующих препаратов, наличии онкологических заболеваний вне стадии ремиссии и при свежем загаре.

Фототерапия противопоказана лицам с темным фототипом кожи, страдающим эпилепсией и при активной фазе герпеса. Электрокоагуляция не назначается пациентам с кардиостимуляторами и при индивидуальной непереносимости воздействия электрического тока на кожные покровы.

После проведения процедур Новиков рекомендует обязательное использование солнцезащитных средств с высоким фактором защиты, временное исключение термических воздействий на обработанные участки кожи и применение специальных препаратов, способствующих восстановлению кожного барьера.

Ранее косметолог Надежда Поспелова рассказала, как справиться с сухостью кожи в осенне-зимний период.