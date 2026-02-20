Сгущенка под запретом: врачи рассказали, чем нельзя заправлять блины на Масленицу

В разгар Масленой недели врач-терапевт и диетолог Елена Устинова предупредила россиян об опасности популярных сладких добавок к блинам.Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, сочетание шоколада, сгущенного молока или варенья с тестом создает критическую нагрузку на организм из-за избытка жиров и быстрых углеводов.

Самой вредной является начинка, где концентрация жиров и сахаров максимальна. Такие «сахарные бомбы» провоцируют резкие скачки глюкозы в крови и способствуют набору лишнего веса.

В качестве здоровой альтернативы диетолог рекомендует использовать белковые и овощные ингредиенты. В список самых полезных начинок вошли: отварное мясо, птица, рыба, творог и сырные смеси, капуста, яйца и другие овощные миксы.

Напомним, что в 2026 году Масленица отмечается с 16 по 22 февраля. Традиционные гуляния завершатся Прощеным воскресеньем, после чего 23 февраля у верующих начнется Великий пост.

