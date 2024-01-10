«Шанс изменить ситуацию»: выяснилось, как снизить содержание холестерина в крови

Повышенное содержание холестерина в крови — предвестник многих проблем со здоровьем, в том числе инфарктов и атеросклероза. Они могут даже привести к смерти. Не все знают, как можно повлиять на ситуацию.

Оказывается, снизить уровень холестерина можно разными способами. Некоторые из них можно использовать, не прибегая к медицинской помощи. О них нам рассказали невролог Алексей Борисов и врач общей практики Мария Беляева.

Препараты и отдых

«На данный момент существует множество препаратов, которые могут снизить уровень холестерина, и это не только группа статинов, которая больше всего на слуху. Это и фибраты, и моноклональные антитела. Конечно, у всего есть свои показания и противопоказания», — сообщил Борисов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что шанс изменить ситуацию есть, даже если человек панически боится идти к доктору и пить препараты. Например, придется избавиться от лишнего веса. Для этого специалист советует честно оценить, что и в каких количествах ест пациент, чтобы привести питание в соответствие с тратами энергии.

«Откорректируйте свой образ жизни. Отдыхать тоже надо и не «набегами» в выходные, а ежедневно и полноценно. Кроме того, занимайтесь спортом. Регулярно. Оптимальный уровень — 3-4 тренировки в неделю минимум по 40 минут», — подчеркнул невролог.

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Здоровый образ жизни

Роль правильного питания подчеркнула и терапевт Мария Беляева.

«Необходимо снизить потребление трансжиров и жирной пищи в целом. Рекомендуется есть растительную пищу с большим количеством волокон (клетчатки), что позволяет снизить всасывание жиров и их поступление в кровь», — объяснила наша собеседница.

По словам врача, важно также отказаться от курения или хотя бы курить меньше. Нужна физическая активность: подойдут, например, легкие кардио-нагрузки. Если же снизить уровень холестерина в крови не удается на протяжении долгого времени, без помощи медиков все-таки не обойтись.

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