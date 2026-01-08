Шесть лет боли, которая оказалась раком: в Иркутске 40-летняя женщина победила остеосаркому 4-й стадии

40-летняя жительница Иркутска стала героиней истории, которая заставляет задуматься о важности своевременной диагностики. Как сообщила «Комсомольская правда» (КП), женщина на протяжении шести лет игнорировала боль в левом колене, списывая ее на последствия активных занятий спортом. Лишь когда болезненные ощущения стали нестерпимыми, она обратилась за медицинской помощью.

Проведенное обследование, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ), выявило шокирующий диагноз — остеосаркому 4-й стадии. Это агрессивный вид злокачественной опухоли костной ткани, расположенной в малоберцовой кости, с метастатическим поражением легких. Женщина продолжала вести активный образ жизни, не подозревая, что ее организм борется с опаснейшим заболеванием.

Несмотря на позднюю стадию, врачи смогли помочь пациентке. Лечение потребовало комплексного подхода: женщина прошла несколько курсов химиотерапии и перенесла сложные хирургические операции. В результате медикам удалось добиться ремиссии — избавить пациентку от первичной опухоли и остановить прогрессирование болезни.

Этот случай, по мнению врачей, является наглядным примером того, как длительная, не проходящая боль, даже в такой распространенной зоне, как колено, может быть тревожным сигналом, требующим серьезного обследования. Специалисты призывают не игнорировать стойкие болевые синдромы и не заниматься самодиагностикой, особенно когда дискомфорт сохраняется длительное время.

