В Подмосковье врачи спасли более 600 недоношенных детей
Минздрав: 617 недоношенных детей спасли в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2026 года в Подмосковье спасли 617 недоношенных детей, самый маленький из них родился на 22-й неделе беременности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье трудятся врачи с большим опытом и уровнем профессионализма», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В регионе действует трехуровневая система родовспоможения. Она включает в себя роддома, перинатальные центры и областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского. В результате беременные, роженицы и новорожденные могут получить качественную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.
Напомним, что в области реализуют нацпроект «Семья». Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
