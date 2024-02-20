Шизофрения, слабоумие и прочие ужасы: врач раскрыл малоизвестные жуткие последствия употребления алкоголя

Сегодня все неравнодушные к спиртосодержащим напиткам отмечают День профессионального алкоголика. Кто-то в шутку, а кто-то всерьез.

Терапевт Видновской клинической больницы Тимур Асанов раскрыл, чего мы еще не знаем о губительном воздействии высокоградусных напитков на организм человека.

Цирроз — еще не все

«Алкоголь подавляет процесс мышления минимум на две недели. От частых возлияний полностью атрофируется мозжечок, а кора головного мозга ссыхается. Потеря интеллекта при регулярном распитии спиртного наступает гораздо раньше, чем нарушение обмена веществ или снижение иммунитета», — рассказал медик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Асанова, даже два бокала вина субботним вечером в теплой компании друзей снижают интеллект на 20%.

«Голова после пьянки болит потому, что под черепной коробкой больше капилляров и нервных клеток, чем в других органах, и все они страдают от интоксикации. Кроме того, окисление алкоголя в нейронных клетках мозга происходит в несколько тысяч раз медленнее, чем в клетках той же печени, то есть задолго до цирроза человека настигает слабоумие», — объяснил врач.

Длительное употребление алкоголя не просто расшатывает нервную систему, но и становится толчком для развития психических патологий, таких как шизофрения и биполярное расстройство, подчеркнул эксперт.

«Существует даже отдельная форма эпилепсии, вызванная исключительно употреблением алкоголя», — отметил Асанов.

Страх перед пустым стаканом

Собеседник рассказал, что психиатры открыли фобию у людей, пристрастившихся к спиртным напиткам. Оказывается, у алкоголезависимых есть страх перед пустым стаканом — соноселикафобия. Такие люди не могут смотреть на пустую посуду, поэтому постоянно пытаются либо наполнить фужеры, либо спрятать их от глаз.

Поделился медик и другими занимательными фактами о вреде алкоголя.

«Канадские ученые недавно выяснили, что отцовский алкоголизм оказывает более губительное влияние на внутриутробное развитие дочерей, нежели сыновей. То есть если в семье папа пьющий, с большей долей вероятности у него родится болезненная и слабая дочь. Сыновья по какой-то причине находятся под более надежной генетической защитой», — добавил медик.

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