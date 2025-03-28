Школьницы стали массово попадать в больницы после похудения на слабительных

В России с начала года уже несколько школьниц угодили в больницы после того, как стали принимать слабительное в качестве средства для похудения. Об этом сообщили «Известия».

В России среди школьниц появилась тревожная мода. Они, чтобы похудеть, стали принимать слабительное. Такой способ сбросить массу описывается в роликах в TikTok. В частности, рекомендуется принимать препараты «Бисакодил» и «Фуросемид». При этом в таких видео ничего не упоминается о возможных побочных эффектах, и это стало доводить девушек до госпитализации из-за возможных проблем со здоровьем.

По имеющимся данным, уже несколько девушек попали в больницы с начала года именно по такой причине. Последний случай произошел в конце марта в Москве. У школьниц на фоне регулярного приема слабительного наблюдаются проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом.

Психолог Роман Цветков посоветовал родителям таких детей помогать им справляться с проблемами. Он напомнил, что подростки зависимы от общественного мнения и часто не способны критически воспринимать информацию

«Родителям нужно не отбирать у детей компьютеры и телефоны, а выстраивать с ними доверительные отношения и помогать им справляться с потоком информации, вместе ее анализировать», — указал он.

Ранее о том, как лучше сбросить лишний вес, рассказала психолог Александра Метальникова. Она заявила, что многие люди не понимают правильных основ похудения, хотя уверены в обратном. При этом они удивляются, что процесс затягивается либо вовсе не достигает желаемого результата.