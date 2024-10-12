Вспышка лихорадки Марбург в Руанде: смертность достигла 22%

В Руанде зафиксирована вспышка опасного вируса Марбург. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По состоянию на 10 октября зарегистрировано 58 случаев заражения, из которых 13 закончились летальным исходом.

Коэффициент летальности составляет 22%, что вызывает серьезные опасения среди медицинских специалистов.

Среди тех, кто заразился, 15 человек уже выздоровели, однако под наблюдением врачей остаются более 700 человек, контактировавших с заболевшими. Это подтверждает масштабное распространение вируса, что вынудило ВОЗ классифицировать вспышку как чрезвычайную ситуацию 3-го уровня — высший внутренний уровень для таких инцидентов.

В связи с этим в Руанду была отправлена специальная группа быстрого реагирования для оказания помощи местным медицинским учреждениям. Ситуация требует оперативных мер, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Отмечается, что лихорадка Марбург — это редкое, но очень опасное вирусное заболевание, которое часто приводит к смертельным исходам и требует строгих противоэпидемических мер для контроля над ситуацией.

Напомню, ранее в России начали исследоавния новой вакцины от рака.