Штамм XFG стал практически единственным вариантом COVID-19 в России

В России подавляющее большинство новых случаев коронавирусной инфекции связано с вариантом XFG, также известным как Stratus. По данным Роспотребнадзора, на него приходится около 99% всех недавно выявленных заражений COVID-19 в стране. Такие выводы сделаны на основе результатов геномного эпидемиологического наблюдения, которое ведется по всей территории РФ.

Ведомство отмечает, что аналогичная картина наблюдается и на глобальном уровне. По информации международной базы генетических данных GISAID, XFG занимает первое место среди циркулирующих вариантов коронавируса в мире. Его средняя доля среди новых случаев оценивается примерно в 65%.

В отдельных странах показатель еще выше: в США этот вариант выявляется примерно в трех четвертях новых заражений, а в Великобритании — примерно в половине случаев.

Российские научные центры продолжают расширенный молекулярно-генетический контроль за циркуляцией возбудителя. Образцы для анализа поступают из всех регионов страны, а результаты секвенирования систематически передаются в национальные базы геномных данных.

Согласно обновленной статистике, в отечественную платформу хранения генетических последовательностей уже внесены данные более чем о 450 тысячах образцов различных патогенов. Из этого объема свыше 368 тысяч составляют геномы вируса SARS-CoV-2.

