Систему голосового заполнения медицинских протоколов запустили в городской больнице в Черноголовке
Фото: [Пресс-служба НБ]
Врачи УЗИ-диагностики из Городской больницы в подмосковной Черноголовке начали активно пользоваться системой голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Теперь заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Это значит, врач может больше времени уделять обследованию пациентов и общению с ними, а поликлиника — увеличить число принимаемых в день пациентов.
На прошлой неделе губернатор Андрей Воробьев дал старт началу строительства новой крупной поликлиники в подмосковном Королеве.