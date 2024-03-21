Систему голосового заполнения медицинских протоколов запустили в городской больнице в Черноголовке

Теперь заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Это значит, врач может больше времени уделять обследованию пациентов и общению с ними, а поликлиника — увеличить число принимаемых в день пациентов.

На прошлой неделе губернатор Андрей Воробьев дал старт началу строительства новой крупной поликлиники в подмосковном Королеве.