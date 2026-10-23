Шпинат, бананы и горький шоколад: диетолог назвал продукты, которые снижают давление

Эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев перечислил продукты, которые помогают снизить давление. В беседе с « Абзацем » он назвал шпинат, свеклу, бананы, цитрусовые, жирную рыбу и некоторые виды круп, а также орехи и горький шоколад. По словам врача, сначала стоит ограничить или полностью убрать из рациона то, что провоцирует скачки давления: поваренную соль, сладости, алкоголь и напитки с кофеином.

Затем рацион нужно дополнить продуктами, богатыми калием, магнием, кальцием и пищевыми волокнами, — людям с высоким артериальным давлением это поможет чувствовать себя лучше. Калинчев пояснил, что листовая зелень и овощи, включая шпинат, руколу и свеклу, богаты нитратами и калием, которые расширяют сосуды. Бананы, киви, цитрусовые, черника, малина и клубника содержат калий и антиоксиданты, улучшающие эластичность сосудов. Курага, чернослив, картофель в мундире и батат — мощный источник калия, помогающего выводить лишний натрий. Любителям рыбы врач советует лосося, скумбрию, сельдь и форель: они богаты омега-3, снижающими воспаление и уровень холестерина. Натуральные йогурты и обезжиренное молоко дают кальций и магний, а овсянка, гречка, чечевица и фасоль — клетчатку и минералы.

Несоленые семена тыквы и подсолнечника, а также грецкие орехи поддерживают стенки сосудов. Горький шоколад с содержанием какао от 60% стимулирует выработку оксида азота и расслабляет сосуды. Базилик, корица и чеснок позволяют уменьшить количество соли в пище. В сочетании с ходьбой по 10 тысяч шагов или 30-минутными занятиями на велотренажере дважды в день при большом весе это будет эффективно, подытожил эндокринолог.