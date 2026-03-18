Сколько осталось Лерчек? Врач отказался называть сроки и объяснил почему

Врач-онколог Дмитрий Вьюшков в беседе с корреспондентом omsk.aif.ru прокомментировал ситуацию с диагнозом блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой выявлен рак желудка четвертой стадии с метастазами. Специалист объяснил, почему в таких случаях невозможно дать точный прогноз, и призвал не воспринимать онкологию как смертный приговор.

По словам врача, течение болезни при столь тяжелом диагнозе зависит от множества индивидуальных факторов. Среди ключевых — биологические особенности самой опухоли, состояние иммунной системы пациента, своевременность диагностики, доступность современных методов лечения и, что немаловажно, психологический настрой больного.

Вьюшков подчеркнул, что ответить однозначно, сколько времени осталось пациенту, невозможно — все настолько индивидуально, что даже врачи не берутся делать прогнозы. При этом он отметил: даже при тяжелых формах болезни настрой на борьбу и поддержка близких могут сыграть решающую роль.

Взгляд на болезнь

Онколог призвал воспринимать злокачественную опухоль не как фатальный приговор, а скорее как хроническое заболевание — по аналогии с сахарным диабетом. При правильном лечении, регулярном контроле и соблюдении рекомендаций врачей пациент может сохранять качество жизни и даже вести достаточно активный образ жизни.

Что известно о состоянии Лерчек

Напомним, о диагнозе Валерии Чекалиной стало известно в начале марта 2026 года, вскоре после рождения четвертого ребенка. У 33-летней блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легкие, ноги и позвоночник. Из-за поражения позвонков пациентка не может ходить, также у нее диагностирована потеря зрения на правый глаз.

16 марта Гагаринский суд Москвы приостановил уголовное дело блогера о выводе из страны более 250 миллионов рублей и заменил домашний арест на запрет определенных действий, чтобы женщина могла сосредоточиться на лечении. Сама Лерчек, впервые выйдя на связь после новостей о болезни, заявила: «Я очень сильно хочу жить, и я буду жить».

Медицинский контекст

По данным научных исследований, прогноз при раке желудка IV стадии зависит от нескольких факторов: удовлетворительного функционального статуса пациента, возможности хирургического удаления всех опухолевых очагов, количества зон метастазирования и эффективности химиотерапии. Пятилетняя выживаемость при четвертой стадии в среднем не превышает 5%, однако современные методы лечения — химиотерапия, лучевая и таргетная терапия — позволяют продлить жизнь пациентам и улучшить ее качество.

