Скорая помощь в Нижегородской области совершила 29 тыс. выездов за праздники

Пока большинство нижегородцев отдыхало на каникулах, система здравоохранения региона работала на пределе возможностей. С 31 декабря по 11 января скорая помощь совершила почти 29 тыс. выездов, а пик пришелся на первые дни нового года — 1, 2, 3 и 5 января. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

За этими цифрами — круглосуточный труд примерно 220 бригад, ежедневно выезжавших на вызовы. Их работу координировал центр медицины катастроф, превратив праздничный период в масштабную операцию по спасению. Нагрузка легла и на специалистов консультативных служб ведущих больниц, которые проводили десятки телемедицинских консультаций, сложные операции на выездах и организовывали эвакуацию самых тяжелых пациентов. Тысячи медиков в стационарах и поликлиниках обеспечивали непрерывность помощи на всех уровнях.

Министр здравоохранения региона Галина Михайлова поблагодарила коллег за преданность делу, отметив, что их труд часто остается «за кадром» праздника. Эта самоотверженность была особенно востребована из-за традиционных зимних рисков — падений на льду, обморожений и травм от фейерверков. Только из-за неосторожного обращения с пиротехникой в области пострадали 16 человек, в том числе девять детей, семерым из которых потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что медики и спасатели более километра несли пациента при штормовом ветре.