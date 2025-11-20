«Сладкая ловушка»: врач предупредил об опасности модного корейского напитка

Традиционный корейский напиток соджу, который готовят из риса, тростника, батата и пшеницы, обладает свойствами, которые могут представлять серьезную угрозу для организма человека. Об этом в интервью «Ленте.ру» предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Процесс приготовления соджу включает осахаривание, сбраживание, перегонку и последующее разбавление водой. Крепость напитка варьируется от 20 до 45 градусов, причем наиболее популярной является 20-градусная версия, воспринимаемая людьми как легкий алкогольный напиток.

По словам Умнова, основная опасность соджу заключается в его органолептических свойствах. Легкость и сладость напитка маскируют высокое содержание этанола, что может привести к непреднамеренному потреблению большого количества алкоголя.

«Больше выпил — более сильное отравление организма и тяжесть головы наутро. Еще одна опасность — неизвестно, из чего готовился напиток», — отметил он.

Эксперт добавил, что при неконтролируемом производстве соджу часто перегоняют из сладкого картофеля и тростника, что создает риск наличия в конечном продукте контрафактных компонентов, включая добавление технических спиртов и использование испорченного сырья.

