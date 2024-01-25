Следите за пятнами: врач рассказала, как распознать корь

В разных районах Москвы фиксируются вспышки кори. Сейчас Роспотребнадзор проводит мероприятия в связи со вспышкой в РУДН, пишет РИА Новости.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала москвичам, как распознать это заболевание у себя.

Лихорадка, пятна и слабость

По ее словам, корь — это заболевание вирусной природы с высокой степенью заразности, которое начинается с лихорадки.

«Иногда температура при этом недуге доходит до 40 градусов. Также фиксируются слабость, астения, лающий кашель, чихание, заложенность носа. Характерно для кори и воспаление век. В первые дни заболевания наблюдаются белесые пятна в полости рта», — рассказала Беляева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Затем, дополнила собеседница, появляются красные пятна на лице, за ушами и в подмышечных областях, которые постепенно распространяются по всему телу.

Легко спутать

Обычно заболевание длится 7-10 дней, но у ослабленных пациентов симптомы могут наблюдаться и дольше.

«На самых ранних стадиях заболевание легко спутать с другими вирусными инфекциями, поэтому при появлении первых признаков желательно начать неспецифическое лечение и оставаться дома для снижения риска заражения», — подытожила медик.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россию окружает корь.