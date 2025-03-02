Слепой жительнице Канады в глаз имплантировали зуб для восстановления зрения

Жительнице Канады провели уникальную операцию по восстановлению зрения, прикрепив зуб к передней части глазного яблока. Об этом сообщает телеканал CTV News. Подобная операция называется остео-одонто-кератопротезирование. В мировой практике такие операции уже проводились, но в Канаде это был первый случай.

Как уверяют врачи, это не ошибка или шутка, а зуб используется дантистами в качестве импланта.

«Тело не любит, когда к передней части глаза прикрепляют синтетический материал. Это похоже на попытку посадить цветок в пустыне, тогда как зуб — это как посадка кактуса», — пояснил канадский хирург.

Стоит подчеркнуть, что эта процедура сопряжена с определёнными опасностями, но она может помочь людям с серьёзными проблемами со зрением вернуть его. По крайней мере, в десятке государств мира она демонстрирует хорошие результаты.

Согласно информации, полученной от телеканала, операция прошла успешно, и пациентка находится на пути к полному выздоровлению. Имплантату для полного приживления потребуется не менее нскольких месяцев.

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