Смерть всего за сутки: врач рассказала, где россияне заражаются холерой

Более 40 тысяч человек по всему миру заболели холерой в январе 2024-го года, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Случаи заболевания зарегистрировали в 17 странах, самые высокие цифры — в Замбии и Зимбабве. Болезнь уже унесла жизни в общей сложности 775 человек.

Как обстоят дела с холерой в России, и к каким последствиям может привести болезнь — в материале «Подмосковье сегодня».

Знаменитая осень

Между прочим, яркий период в творчестве Пушкина — «Болдинская осень» — связан как раз со вспышкой холеры в России в 1830-1831 годах.

Из-за объявленного карантина поэт не мог вернуться в Москву и застрял в своем имении на три месяца. За это время он и написал многие гениальные стихи и сказки, а также закончил «Евгения Онегина».

Сейчас холеры в нашей стране практически нет.

«Каждый год выявляют только единицы случаев, и заражение происходит в других странах. В основном это Египет, Индия, страны Карибского бассейна», - — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» патолог Жанна Шмидт.

Но опасный очаг холеры уже почти тридцать лет существует совсем рядом, на Украине. Холерные вибрионы находят в Черном и Азовском морях, реках Днепр, Днестр, Южный Буг.

Определенные риски есть и, например, в Мариуполе, который входит в состав России. В 2011 году из-за случаев холеры здесь даже вводили запрет на купание и рыбную ловлю. Сейчас за ситуацией следят специалисты.

Умирают за сутки

Если заражение уже произошло, то, по словам Жанны Шмидт, главное – как можно раньше распознать болезнь.

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«Тут важна своевременная диагностика. Если быстро не поставить правильный диагноз, все может завершиться летальным исходом», — подчеркивает врач.

Ведь если помощь не оказать вовремя, пациент может погибнуть в течение суток.

«При холере очень быстро наступает обезвоживание организма. Болезнь крайне заразная, быстро передается от человека к человеку. Может распространяться через воду и пищу. Поэтому, если пустить дело на самотек, то все может закончиться плохо. Хотя сейчас, благодаря своевременно начатой терапии, в большинстве случаев трагических исходов удается избежать», — продолжает Шмидт.

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