«Смертельно опасно»: что делать с зубом, который сам перестал болеть

Исчезновение зубной боли может быть очень тревожным признаком — об этом предупредила кандидат медицинских наук, стоматолог и основательница центров инновационной стоматологии Лилия Кузьменкова. Она подчеркивает, что это может грозить даже летальным исходом.

По словам эксперта, многие считают, что если зуб перестал болеть, то проблема решена сама собой, и визит к стоматологу можно отложить. Однако это мнение глубоко ошибочно.

«Первое, что следует понимать, — боль в зубе не исчезает бесследно. Она сигнализирует о проблеме, требующей внимания. Исчезновение боли может свидетельствовать о том, что из-за сильного воспаления погибает нерв в зубе. Тогда пациент перестает чувствовать боль, но проблема никуда не уходит. Наоборот, она переходит в более опасную стадию — развитие периодонтита», — рассказала врач корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт пояснила, что речь идет о воспалении тканей, окружающих корень зуба, которое может привести к образованию абсцессов и гранулем. В тяжелых случаях инфекция может распространиться на костную ткань, вызывая остеомиелит челюсти — заболевание, сопровождающееся сильной болью, отеком, повышением температуры.

«Еще одной опасностью является возможность распространения инфекции на другие органы и системы организма. Бактерии из очага воспаления в зубе могут проникнуть в кровоток и спровоцировать развитие эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца. Это заболевание крайне опасно и может привести к летальному исходу, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или уже имеющимися сердечными заболеваниями», — подытожила она.

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