«Смертельно опасно»: как отказ беременной от скрининга может погубить ребенка

Отказ беременных женщин проходить скрининг может привести к тому, что медики не смогут диагностировать смертельное заболевание у ребенка. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению и здоровьесберегающим технологиям Делового центра экономического развития СНГ Сергей Вострухов.

Медики научились различать риски возникновения тех или иных заболеваний еще на этапе нахождения малыша в утробе или сразу после его рождения. Для этого используются так называемые перинатальные и неонатальный скрининги.

«Они позволяют определить серьезные пороки развития плода и новорожденного ребенка, хромосомные нарушения и врожденные заболевания. Такая практика уже становится рутинной, но все равно требует стопроцентного охвата будущих мам и малышей, так как многие женщины отказываются его делать. Иначе можно упустить, например, развитие первичного иммунодефицита», — рассказал Вострухов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт напомнил, что первичный иммунодефицит — это базовые нарушения работы иммунной системы, из-за которых новорожденный ребенок оказывается практически беззащитным от развития разных инфекций, которые после возникновения быстро переходят в хроническую форму. Органы и ткани при этом поражаются тяжелыми воспалительными процессами.

«Инфекционные заболевания при первичном иммунодефиците протекают в очень тяжелой форме, крайне сложно поддаются лечению и при его отсутствии приводят к летальному исходу. Надежду на успешное лечение ребенка дает только своевременная и как можно более ранняя диагностика, правильный подбор тактики лечения и жесткое соблюдение определенных правил в семье, которые обеспечат изоляцию ребенка от постоянных источников патогенов и так далее», — пояснил собеседник.

Назначить правильное лечение при первичном иммунодефиците ребенка может только специалист-иммунолог, он же должен контролировать эффективность подобранной терапии, менять назначенные препараты при отсутствии немедленного эффекта при лечении, добавил эксперт.

«Самостоятельное лечение в данном случае смертельно опасно и категорически запрещено. При правильно подобранном лечении и относительно легкой форме первичного иммунодефицита человек может вести полноценную жизнь до глубокой старости, основной фактор успеха здесь – своевременная диагностика и участие высококвалифицированных специалистов», — подчеркнул Вострухов.

Ранее в call-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило свыше 40 тысяч звонков.