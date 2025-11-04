СМИ назвали простую человеческую привычку, вызывающую ряд смертельных заболеваний

По информации, опубликованной в Daily Mail, ссылаясь на исследования британских ученых, привычка некоторых людей сильно солить пищу может привести к серьезным заболеваниям.

Daily Mail напомнила, что Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует употреблять не более шести граммов соли в сутки. Однако, как показало исследование, взрослые превышают эту норму на 40%, потребляя в среднем 8,4 грамма соли ежедневно.

«Избыток соли в организме приводит к задержке воды в крови, повышая кровяное давление. Это, в свою очередь, увеличивает риск инсульта или сердечного приступа, а также остеопороза и даже рака желудка», — подчеркнула газета.

Для уменьшения потребления соли в рационе рекомендуется использовать различные приправы и специи, а также добавлять в блюда томаты, грибы, ферментированные продукты и другие ингредиенты с ярким вкусом умами.

