Сохранить здоровые волосы зимой: стилист рассказала, как спасти волосы от зимней сухости и ломкости

Зима для волос — настоящее испытание. Холод, сухой воздух на улице и в отапливаемых помещениях, резкие перепады температуры — все это оставляет пряди сухими, ломкими и безжизненными. Стилист Галина Тоторина рассказала в интервью радио Sputnik о простых, но эффективных шагах, которые помогут сохранить здоровье и красоту прически в этот сложный сезон.

По ее словам, если волосы уже пострадали, им требуется немедленная интенсивная помощь. В этом случае основой спасения станут увлажняющие маски. Эксперт советует в первую неделю делать их дважды, нанося на слегка подсушенные волосы и создавая «эффект сауны» с помощью шапочки для душа на 20–30 минут. При выборе маски стоит внимательно читать состав: лучшими помощниками станут гиалуроновая кислота, алоэ вера, пантенол и глицерин, которые эффективно притягивают и удерживают влагу. Для ежедневной защиты в помещении необходимы несмываемые средства — легкие спреи или кремы. Их следует наносить на длину и кончики после укладки и обновлять в течение дня, чтобы создать барьер от сухого воздуха кондиционеров и батарей.

Эксперт добавила, что при этом важно помнить, что волосы — отражение внутренних процессов в организме. Зимой их состояние часто ухудшается из-за дефицита влаги, свежих овощей, солнца и витамина D. Для поддержки изнутри Тоторина рекомендует наладить питьевой режим, добавить в рацион источники омега-3 (жирную рыбу, орехи) и контролировать уровень витамина D. Итогом такого комплексного подхода станет не сиюминутный, а устойчивый результат: через пару месяцев пряди станут более плотными, эластичными и отзывчивыми к уходу. Если же волосы сильно повреждены, секутся и ломаются, лучшим решением станет визит к профессионалу для аккуратной стрижки — это поможет быстрее отрастить здоровую длину и значительно облегчит ежедневный уход.

