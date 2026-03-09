Соль и специи: почему корейская лапша опасна для сердца

Главная опасность острой азиатской лапши кроется не в самой вермишели, а в соусах и специях. Порция продукта может содержать до 1900 мг натрия, почти всю суточную норму соли, а сверхострые версии вызывают резкие реакции организма, предупредила врач-гастроэнтеролог клиник «Атрибьют» Анна Меньщикова в комментарии для « Газеты.Ru ».

По словам специалиста, лапша из пшеничной муки и пальмового масла сама по себе не представляет большой угрозы, но является ультраобработанным продуктом с низкой пищевой ценностью: почти нет клетчатки, витаминов и качественного белка. Основные риски связаны с солью, сахаром и усилителями вкуса в пакетированных соусах. Регулярное употребление может привести к гипертонии, сердечно-сосудистым проблемам и повышенному риску рака желудка.

Сверхострые варианты с капсаицином создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, вызывая учащение пульса, спазмы и диарею, особенно у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым и желудочно-кишечным проблемам. Для здоровых людей раз в неделю такая лапша обычно безопасна, но ежедневное потребление чревато хроническими нарушениями.

Эксперт подчеркнула, что массовое увлечение корейской лапшой среди молодежи и детей усиливает тревогу: высокое содержание соли и химических добавок делает продукт потенциально опасным при регулярном употреблении. Организм адаптируется, но чрезмерное увлечение может спровоцировать нарушения пищевого поведения и снижение чувствительности к обычной пище.

Врач рекомендует ограничивать потребление ультраострых и сверхсоленых версий, соблюдать разнообразие рациона и не использовать лапшу как замену полноценного приема пищи.

