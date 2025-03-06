Сомнолог Бузунов назвал причины весенней сонливости

Весна является порой возрождения, обновления и первых робких лучей солнца, пробивающихся сквозь серое полотно долгих темных и холодных месяцев. Однако многие замечают, что вместе с этим природа словно забирает часть сил, оставляя человека в объятиях сладкой, тягучей сонливости. Врач-сомнолог Роман Бузунов пояснил, почему так происходит. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сезонная аффективная депрессия — явление, знакомое жителям северных широт. Дефицит солнечного света тормозит выработку серотонина — гормона счастья, а уровень мелатонина, напротив, возрастает, провоцируя тем самым регулярную сонливость. К тому же в России половина взрослых людей имеют недостаток витамина D, особенно в городах, что в итоге приводит к снижению работоспособности, памяти, внимания. Кроме того, зимний рацион также оставляет след. Таким образом, организм человека словно законсервирован в режиме экономии сил, живет в состоянии своеобразной зимней спячки, из которой мы выходим медленно.

Медик пояснил, что для того, чтобы организму проснуться, необходимо прежде всего соблюдать режим — вставать в выходные не позже, чем на два часа по сравнению с буднями. Также стоит нарастить физическую активность, хотя бы ходить 30–45 минут в день быстрым шагом, следить за диетой, добавлять в рацион свежие овощи и фрукты.

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