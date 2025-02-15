Сомнолог объяснил, можно ли пить вино перед сном

Сомнолог Алексей Мелехин в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как алкоголь перед сном влияет на организм и почему его нельзя использовать как средство для расслабления.

Специалист призвал не делить алкоголь на легкий и крепкий, так как он одинаково губителен для организма, причем в любое время суток. Некоторые граждане используют напитки как элемент расслабления, но эффект оказывается разный. Кто-то может получить бодрость и желание продолжить употребление, а кто-то действительно легче уснет.

По словам Мелехина, алкоголь не выполняет никакой функции, если человек серьезно перегружен эмоционально, тревожен или раздражен. Кроме того, некоторые могут усугубить свой сон, сделав его беспокойным. Сомнолог также отметил, что выпитый на ночь алкоголь, в том числе и вино, может стать причиной остановок дыхания во сне.

Также любители вечернего вина рискуют переесть, усилить свою усталость, в целом снизить качество сна. По словам специалиста, выпивать вино на ночь вообще не стоит, но если сильно хочется — можно делать это за два-три часа до сна.

Ранее сообщалось, что сомнолог определила лучшую позу для сна.