Сомнолог Бузунов пояснил метод Дали для обретения странных образов из снов

Бывают ситуации, когда человек просыпается с ощущением, что события, происходящие сразу после пробуждения, были предсказаны сном. По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, один из вероятных факторов, провоцирующих подобные события, — гипнопомпические галлюцинации, которые возникают при пробуждении, когда часть мозга уже активна, а другая еще находится в состоянии сна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что в указанный момент сновидения могут накладываться на реальность, тем самым создавая иллюзию предсказания событий. В подобных случаях сон может внедряться в бодрствование, вызывая ощущения присутствия людей или звуков, что является хорошо описанным феноменом. В качестве примера можно привести тот факт, что известный художник Сальвадор Дали таким образом черпал вдохновение для своих картин.

По мнению медика, на сегодняшний день работают и специальные мобильные приложения для так называемых осознанных сновидений. Принцип их действия заключается в следующем: определенный звук начинает включаться, когда движения в кровати прекращаются и человек погружается в сон, создавая определенную атмосферу, заданную заранее.

Ранее он назвал причины весенней сонливости.