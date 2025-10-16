Сомнолог Бузунов развеял миф о пользе дневного сна

Популярная традиция дневного сна, уходящая корнями в глубокую историю, сегодня воспринимается многими как эффективный способ восстановить энергию. Однако, по мнению врача-сомнолога Романа Бузунова, такая сиеста может принести как пользу, так и вред, превращаясь из лекарства в яд в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что ключевым фактором является генетически заложенная потребность во сне, которая у каждого своя и практически не меняется с возрастом. Людям, которым хватает ночного отдыха, дремота днем чаще всего не нужна и даже вредна — особенно детям, у которых может сформироваться стойкий рефлекс бессонницы. Напротив, для тех, кто регулярно недосыпает из-за рабочего графика, кратковременный отдых продолжительностью 5-30 минут становится настоящим спасением, восстанавливая работоспособность без негативных последствий.

По словам медика, опасность возникает при превышении получасового лимита дневного сна. Погружение в глубокие стадии сна приводит к разбитости и спутанности сознания после пробуждения, а систематическое злоупотребление дремотой, особенно среди пожилых людей, вызывает серьезные нарушения ночного сна. Это создает порочный круг, когда человек пытается компенсировать бессонницу снотворными, рискуя получить побочные эффекты. Таким образом, дневной сон требует осознанного подхода — только при точном расчете индивидуальной продолжительности он становится источником бодрости, а не причиной новых проблем со здоровьем.

