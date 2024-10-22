Сомнолог Черкасова назвала способы перестать просыпаться по ночам

Многие люди могут просыпаться посреди ночи в холодном поту, когда сердце стучит в груди, как бешеный мотор, а сон уже не возвращается. Сомнолог Софья Черкасова назвала причины таких неприятных симптомов и о том, как вернуть спокойный сон. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, подобные ночные пробуждения могут происходить даже как вариант нормы, если это случается довольно редко. Так, во время сна происходит последовательная смена различных стадий: от первой до третьей стадии медленного сна, после чего следует стадия быстрого сна. Именно в последней стадии мозг активно перерабатывает информацию, человек видит сновидения, а его тело при этом переживает так называемую вегетативную бурю.

Медик добавила, что частые ситуации с таким ночным пробуждением свидетельствуют о проявлениях психоэмоциональной нагрузки: тревожность, обеспокоенность, стрессовая ситуация, в которой человек пребывает. Это способно вызывать ночные значительные всплески уровня кортизола и пробуждение со всеми признаками стрессовой реакции.

По ее мнению, также не стоит исключать и влияние банальных панических атак, на фоне которых появляются такие пробуждения.

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