Сомнолог Кудинов назвал способы легко просыпаться в зимний сезон по утрам

С июня по декабрь продолжительность светового дня постепенно уменьшается, и уже к середине осени светлое время суток становится заметно короче, чем темное. Многим приходится просыпаться в полумраке, а то вовсе в кромешной тьме, из-за чего своевременное пробуждение может стать далеко не простой задачей. По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, чтобы проснуться было легче, человеку необходим дневной свет, поскольку он сокращает сонливость и дает возможность перейти к бодрствованию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что первое, что следует сделать, чтобы облегчить себе пробуждение, — сформировать привычку вставать всегда в одно и то же время. Это позволит человеку всегда просыпаться примерно в одно и то же время, вне зависимости от дня недели, праздников и прочего.

По мнению медика, при отсутствии подобной привычки облегчить пробуждение человеку помогут искусственные источники света, спектр которого совпадает со спектром натурального дневного света. Также следует раньше ложиться спать, не запрещено и использование нескольких будильников.

Ранее сомнолог Ирина Завалко перечислила правила качественного сна.